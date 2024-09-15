Подполковник Данилов рассказал, как два батальона защищали Малую Локню

Командир батальона 44-го Армейского корпуса подполковник Александр Данилов, который участвовал в обороне Малой Локни в Курской области, рассказал, как два батальона вместе обороняли населенный пункт после гибели второго комбата с позывным «Отмель».
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