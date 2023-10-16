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Китай

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Экстремальные гонки на тракторах прошли в Беларуси

Минск, 14 октября /Синьхуа/ -- В 70-летний юбилей белорусского тракторостроения в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" состоялись экстремальные гонки на тракторах "ТракторШоу" с участием механизаторов со всей страны.

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