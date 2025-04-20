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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Волонтеры колледжа посетили Бобруйскую школу- интернат для детей с нарушениями слуха.

Волонтеры колледжа посетили Бобруйскую школу- интернат для детей с нарушениями слуха.

16 апреля в рамках акции ´Равный обучает равного´ волонтеры колледжа посетили Бобруйскую школу- интернат для детей с нарушениями слуха, где провели профилактическое мероприятие ´Лекция о вреде наркотиков´ .

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