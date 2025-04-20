16 апреля в рамках акции ´Равный обучает равного´ волонтеры колледжа посетили Бобруйскую школу- интернат для детей с нарушениями слуха, где провели профилактическое мероприятие ´Лекция о вреде наркотиков´ .
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