Опубликованы лучшие снимки хищных птиц из семейства совиные

Сова слилась с окружающей средой, расположившись в укромном уголке ствола дерева / © Sag17das Рогатая неясыть в провинции Санта-Крус, Аргентина / © Mehmet Emin Yogurtcuoglu Рыбный филин угрожает лисице на реке Раусу, Хоккайдо, Япония / © Satoru S Маленький совенок, спасенный экологами, среди мягких игрушек в шотландском центре сов в Уэст-Лотиан, Шотландия / © Katielee Arrowsmith Джейло Майлз и его питомец, сова Луи, совершают поход на вершину самой высокой горы в Южном Уэльсе / © Joann Randles Портрет евразийского филина / © AnjoKan Fotografie Хохлатая сова на ветке в национальном парке Браулио-Каррильо в Коста-Рике / © Ondrej Prosicky Полярная сова в Миннесоте (США) / © Stan Tekiela .