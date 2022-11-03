Где в Архангельске отключат отопление и электричество 3 ноября?

О плановых отключениях сообщила пресс-служба городской администрации.Теплоснабжение с 6:00 до 22:00 отключат по адресам: улица Коммунальная, 5, 6/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11; проспект Ленинградский, 1,2, 3, 3/1,7/1, 15/1, 17, 17/1; проспект Московский, 2/1, 4/1, 6, 6/2,6/3,10, 12, 25, 25/1, 25/2, 25/3; улица Павла Усова, 2/1, 3/1, 6/1, 8,9/ 2,9/ 3, 10, 12, 12/2, 14, 14/1, 19/ 1, 23,23/ 1, 23/ 2, 25; улица Смольный Буян, 14,14/ 1,14/ 2,16,16/ 1, 18, 18/ 1, 18/2, 20, 24, 24/ 1, 24/ 2, 24/3, 26; улица Карпогорская, 8,10; улица Касаткиной, 13; улица Коммунальная, 6, 9/1 стр.