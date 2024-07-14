Ученые назвали рост близорукости новой «пандемией»

О глобальном росте населения с близорукостью заявили ученые. Об этом информирует издание El Pais. Ученые предупредили, что в самой массовой зоне риска подвержены жители Азиатского региона, но в ближайшем будущем особая «эпидемия» может коснуться каждого второго жителя Земли.