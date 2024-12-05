Alex Nемо

На западе о ней никто и ничего не слышал и не знает. Там внука Джона Кеннеди (последний прямой наследник Президента Кеннеди) аккуратненько грохнули - в прессе было уделено аж целых пол листа в газете и всего лишь один день. А кто такая какая-то Нинка Хрущева? 99% жителей США даже просто выговорить её имя не смогут, не то что знать кто она такая! Весь ажиотаж вокруг неё поддерживают такие вот центры как ельцинский да Ходорковский со своей компашкой...