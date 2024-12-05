Царьград Коллаж Царьграда С екатеринбургским "Ельцин Центром", по информации источников, расторгнуты прежние договорённости о "неприкасаемости" и госфинасировании взамен на отсутствие провокаций с прозападной повесткой и отказа от ультралиберальной позиции.
Жога перешёл в атаку: "Ельцин Центр" нарушил условия "игры" — зачистка начинается
Комментарии
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И
Искандер
Вооот... Гнусная сущность жидов/вертухаев/стукачей ГУЛАГа во всей "красе" проявилась в глисте-помойлове, "политруке" из каптёрки, по его же сказкам - вертухая, сторожившего границу СНАРУЖИ. Блядво - всегда блядво. На 2222%.
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28 мин.
Alex Nемо
На западе о ней никто и ничего не слышал и не знает. Там внука Джона Кеннеди (последний прямой наследник Президента Кеннеди) аккуратненько грохнули - в прессе было уделено аж целых пол листа в газете и всего лишь один день. А кто такая какая-то Нинка Хрущева? 99% жителей США даже просто выговорить её имя не смогут, не то что знать кто она такая! Весь ажиотаж вокруг неё поддерживают такие вот центры как ельцинский да Ходорковский со своей компашкой...
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20 мин.
И
Искандер
Полноте! Это Лебедь-Хасавюртский, дурачок, пробивший дорогу ЕБНу на выборах "ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ И ВЕРНЫЙ"?! Ню-ню...
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18 мин.
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