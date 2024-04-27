Нутрициолог Тихоненко: цельнозерновые продукты помогают снизить риск болезней сердца и сосудов

Нутрициолог Анна Тихоненко посоветовала включить в рацион крупы, хлеб и макароны из цельного зерна. Благодаря большому количеству клетчатки и витаминов они оказывают положительное влияние на организм, передала «Вечерняя Москва».
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