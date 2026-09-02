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Большой экран 1,92 дюйма, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, Bluetooth 6.0 и NFC и до 6 дней автономности. Представлены умные часы Huawei Watch D3

Большой экран 1,92 дюйма, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, Bluetooth 6.0 и NFC и до 6 дней автономности. Представлены умные часы Huawei Watch D3

Они весят всего 40 граммов Huawei представила умные часы Watch D3 — это уже третье поколение серии носимых устройств с функцией суточного мониторинга артериального давления.

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