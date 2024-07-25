БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

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Невероятные приключения хатаскрайников в Шереметьево

Невероятные приключения хатаскрайников в Шереметьево

В аэропорту лежала, Устала так — не передать. Ждала, когда москаль сначала Придёт к ней паспорт проверять.

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Комментарии
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Александр Т
Вот ещё бы черножопых так шерстили!
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