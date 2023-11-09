Лишь 30 000 россиян активно пользуются виртуальной картой турецкой системы Troy

Через приложение Letim, которое позволяет открывать виртуальную карту турецкой платежной системы Troy и пополнять ее со счетов в российских банках, за три месяца после его запуска россияне потратили в Турции более 250 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные разработчика этого приложения.