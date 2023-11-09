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Лишь 30 000 россиян активно пользуются виртуальной картой турецкой системы Troy

Лишь 30 000 россиян активно пользуются виртуальной картой турецкой системы Troy

Через приложение Letim, которое позволяет открывать виртуальную карту турецкой платежной системы Troy и пополнять ее со счетов в российских банках, за три месяца после его запуска россияне потратили в Турции более 250 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные разработчика этого приложения.

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