Отказ Евросоюза (ЕС) от поставок энергоресурсов из России послужил причиной для стагнации европейской экономики, а также трамплином для скачка инфляции и роста зависимости от СПГ, поставляемого из Соединенных Штатов Америки.
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