Обвинение просит до 20 лет заключения для соучастников хищения у Волочковой

Сторона обвинения запросила назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 лет для представителей руководства брокерской компании QBF, обвиняемым в мошенничестве со средствами клиентов, в числе которых оказалась балерина Анастасия Волочкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.