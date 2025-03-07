Обвинение просит до 20 лет заключения для соучастников хищения у Волочковой

Сторона обвинения запросила назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 лет для представителей руководства брокерской компании QBF, обвиняемым в мошенничестве со средствами клиентов, в числе которых оказалась балерина Анастасия Волочкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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