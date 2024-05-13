Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024»

Недавно стало известно. что в Москве стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс». Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, участники, показавшие лучшие результаты, выйдут в финал и смогут представить город в национальном этапе.
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