Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024»

Недавно стало известно. что в Москве стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс». Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, участники, показавшие лучшие результаты, выйдут в финал и смогут представить город в национальном этапе.