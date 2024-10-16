СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил РИА Новости, что у "плана победы" Владимира Зеленского есть скрытый подтекст, который подразумевает развязывание третьей мировой войны.
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