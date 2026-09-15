Освобождённые из плена русские рассказали, кто стоит за террористами в Африке. Александр Ефремов и Василий Нагалев впервые подробно поделились своими впечатлениями о 755 днях, проведённых в цепях в Сахаре, и о том, кто стоит за боевиками, которые держали их в неволе.
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