Освобождённые из плена русские рассказали, кто стоит за террористами в Африке. Александр Ефремов и Василий Нагалев впервые подробно поделились своими впечатлениями о 755 днях, проведённых в цепях в Сахаре, и о том, кто стоит за боевиками, которые держали их в неволе.