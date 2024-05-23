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Студенты из Солнечногорска побывали на экскурсии в санатории «Орбита-2»

Студенты из Солнечногорска побывали на экскурсии в санатории «Орбита-2»

Студенты колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске побывали на экскурсии в санатории «Орбита-2». Учащимся по специальности «Сестринское дело» рассказали о новых программах лечения и современном оборудовании.

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