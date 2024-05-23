Студенты из Солнечногорска побывали на экскурсии в санатории «Орбита-2»

Студенты колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске побывали на экскурсии в санатории «Орбита-2». Учащимся по специальности «Сестринское дело» рассказали о новых программах лечения и современном оборудовании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии