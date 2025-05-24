ТАСС: в России распространяется новая схема цифрового мошенничества с медкартами

В России появился новый способ цифрового обмана, при котором мошенники представляются сотрудниками поликлиник и под видом перевода на "электронную медкарту" получают доступ к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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