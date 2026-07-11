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FiNE NEWS

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В Польше прошли траурные мероприятия в память о Волынской резне

В Подкарпатском воеводстве у памятника с символом распятого трезубца собрались десятки тысяч человек для участия в траурных мероприятиях, посвящённых годовщине Волынской резни — массового уничтожения поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны.

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