Как сделать полезные детали интерьера из старых вещей на даче

Современная дача — это отказ от старых вещей, которые раньше было принято свозить в загородный дом. Сегодня все стараются обустроить дачу также, как и городскую квартиру, чтобы в ней было просторно, светло и чисто.
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