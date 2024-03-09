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Отбирают все! Пугачева рискует остаться ни с чем

Отбирают все! Пугачева рискует остаться ни с чем

Стало известно о неуплате Примадонне авторских отчислений. Алла Пугачева соцсетиПосле последних скандальных заявлений 74-летней исполнительницы хита «Миллион алых роз» громче зазвучали голоса представителей патриотической общественности, требующих разобраться с артисткой.

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