Отбирают все! Пугачева рискует остаться ни с чем

Стало известно о неуплате Примадонне авторских отчислений. Алла Пугачева соцсетиПосле последних скандальных заявлений 74-летней исполнительницы хита «Миллион алых роз» громче зазвучали голоса представителей патриотической общественности, требующих разобраться с артисткой.
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