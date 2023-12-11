Чувашский уполномоченный инициировал обсуждение проблемы недобросовестной конкуренции в сфере пассажирских перевозок

На площадке Общественной палаты Чувашской Республики 7 декабря 2023 г. состоялась рабочая встреча членов Общественной палаты совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, представителями Минтранса Чувашии, МВД по Чувашии, УГИБДД МВД по Чувашии, прокуратуры Чувашской Республики и предпринимателями.