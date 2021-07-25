Уши, лапы, хвост

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    Мы знаем, что КОТИКИ - самые добрые и хорошие создания!! Мы любим их...Сердце у кошки мо...
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    ГОСПОДЬ подарил котику 9 жизней.........живи долго с добрыми людьми.Сердце у кошки мо...

Кошка принесла своего котёнка семье, которой доверяла. А на следующий день – ещё одного

Кошка принесла своего котёнка семье, которой доверяла. А на следующий день – ещё одного

Кошка принесла котёнка людям, которые были к ней добры, и вернулась на следующий день с ещё одним. Murphy’s Law Animal Rescue На прошлых выходных Саре Келли, основательнице Murphy’s Law Animal Rescue (в Северной Каролине), сообщили о кошачьей семье.

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Элеонора Коган
Спасибо за спасение кошачьей рыжей семейке!!!
Элеонора Коган
Мама Милдред и котята Хэнк и Шарлотта спасены!!!

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