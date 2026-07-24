Православные молитвы против колдовства: сильные слова от чародейства и заговоров

По данным ВЦИОМ, более трети россиян хоть раз прибегали к гаданию. При этом большинство наших сограждан считают себя христианами, а церковь категорически осуждает оккультные практики и все, что связано с колдовством.
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