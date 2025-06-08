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Овечкин собрался в политику? Русский вундеркинд встретился с живым медведем! Как дела у русских звезд НХЛ

Овечкин собрался в политику? Русский вундеркинд встретился с живым медведем! Как дела у русских звезд НХЛ

Наблюдаем, как проводят лето наши хоккеисты.Александр Овечкин на этой неделе посетил Совет Федерации РФ и встретился с его председателем Валентиной Матвиенко, которой подарил свитер «Вашингтон Кэпиталз» со своей фамилией.

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