Абдель Фаттах ас-Сиси переизбран президентом Египта на третий срок

КАИР (ИА Реалист). Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переизбрался на новый шестилетний срок, набрав 89,6% голосов и одержав убедительную победу на выборах, сообщила Национальная избирательная комиссия.
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