Немецкий политик Мерц назвал неправильной внешнюю политику Германии

Немецкий депутат Фридрих Мерц выступил с критикой в адрес бывшего и нынешнего руководства ФРГ. Как считает лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), внешняя политика Германии на протяжении 20 лет была неправильной.
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