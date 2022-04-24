Немецкий политик Мерц назвал неправильной внешнюю политику Германии

Немецкий депутат Фридрих Мерц выступил с критикой в адрес бывшего и нынешнего руководства ФРГ. Как считает лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС), внешняя политика Германии на протяжении 20 лет была неправильной.