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Аргументы недели

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Динозавры вымерли почти мгновенно?

Динозавры вымерли почти мгновенно?

Учёные предположили, что исчезновение динозавров могло произойти за несколько часов. Астероид Чиксулуб врезался в Землю на территории, принадлежащей сейчас Мексике, 66 млн лет назад.

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