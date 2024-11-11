Китай позволил расширить возможности ввоза свинины из Бельгии

Больше возможностей для экспорта свинины в Китай появилось у Бельгии после продолжительных переговоров в Пекине между Главным таможенным управлением Китая (GACC) и Бельгийским федеральным агентством по безопасности пищевой цепи (FASFC), 10 ноября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.