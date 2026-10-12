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СВР: Politico Europe стало рупором информационной кампании против «Росатома»

СВР: Politico Europe стало рупором информационной кампании против «Росатома»

Издание Politico Europe стало рупором развязанной в Европе грязной информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с её участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

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