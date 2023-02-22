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Подполковник армии США Дэвис назвал визит президента Джо Байдена в Киев постановочным

Подполковник армии США Дэвис назвал визит президента Джо Байдена в Киев постановочным

Визит президента США Джо Байдена в Киев выглядел как “большая постановка”, от которой Украина не получила пользы.

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