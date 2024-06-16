В модельном ряду Tesla может появиться минивэн: первые подробности

Илон Маск, известный своим стремлением к инновациям, снова взбудоражил общественность. На недавнем ежегодном собрании акционеров Tesla он анонсировал сразу три новых модели, которые, по его словам, «потрясающие».
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