Официальная информация

Сотрудниками челябинской полиции при мониторинге СМИ и сети Интернет в ТГ-канале «Русская Община ZOV» была выявлена публикация о якобы имевшем место отказе сотрудников ДПС оформить дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Тракторозаводском районе города Челябинска.