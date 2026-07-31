Официальная информация

Сотрудниками челябинской полиции при мониторинге СМИ и сети Интернет в ТГ-канале «Русская Община ZOV» была выявлена публикация о якобы имевшем место отказе сотрудников ДПС оформить дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в Тракторозаводском районе города Челябинска.
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