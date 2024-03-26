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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Семенов о вылете СКА: «Они пошли по пути «Ак Барса». В их серии «Автомобилист» тоже постоянно вел в счете, играл осторожно»

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Автомобилиста» (1-4) во втором раунде плей-офф. В первом раунде уральцы с таким же счетом выбили казанский клуб.

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