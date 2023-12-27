Студенты областного медицинского колледжа показали новогодний спектакль детям в МОДКТОБ

Учащиеся Московского областного медицинского колледжа организовали новогодний спектакль для ребят, которые находятся на лечении в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице.
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