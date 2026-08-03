ШН

Шеин Никита

Брюссель давно начал дурить свои народы! Кто- то больше, кто-то меньше. Европа вообще очумела! Посмотрите на рожи Ляйен, Калас, Мерца, Стармера, Макрона, Туска, Санчеса и целого ряда других, " демократически избранных" идиотов и станет понятно, что это полный конец континента, который мы когда-то уважали! После событий в Сеуте о Европе следует забыть. Сдохла, старушка!