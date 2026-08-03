Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СВР: Брюссель продолжает дурить украинский народ, обещая быстрое членство в ЕС

СВР: Брюссель продолжает дурить украинский народ, обещая быстрое членство в ЕС

По поступающей в Службу внешней разведки РФ информации, громкие речи евробюрократов о вступлении "в светлом будущем" Украины в Евросоюз, остаются лишь речами.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Брюссель  давно начал дурить свои народы! Кто- то больше, кто-то меньше.  Европа вообще очумела! Посмотрите на рожи Ляйен, Калас, Мерца, Стармера, Макрона, Туска, Санчеса и целого ряда других, &quot; демократически избранных&quot; идиотов и станет понятно, что это полный конец континента, который мы когда-то уважали! После событий в Сеуте о Европе следует забыть. Сдохла, старушка!
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1 м.
Karmadon
&quot;Морковка&quot; перед мордой у осла сгнила давно, однако осел так ослом и остался. Если человек глуп, то это надолго.
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1 м.
Misha Glusch
нету никакого украинского народа...
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1 м.