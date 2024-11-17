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Нагельсманн о разгроме Боснии и Герцеговины: «Здорово, что забили 7 голов сопернику, который так глубоко оборонялся. Были моменты забить еще» 

«Было весело наблюдать за игрой. Мы хорошо владели мячом и здорово применяли контрпрессинг. Уровень агрессивности как с мячом, так и без был впечатляющим.

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