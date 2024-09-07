Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет на $691 млн

Госдеп разрешил возможную продажу Нидерландам управляемых ракет класса «воздух — воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х Sidewinder на $691 млн Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона и отвечающее за поставки военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам.
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