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«Русский добровольческий корпус»* внесен в список террористических организаций

«Русский добровольческий корпус»* внесен в список террористических организаций

Организация «Русский добровольческий корпус»*, который воюет в зоне спецоперации России на Украине на стороне киевского режима, официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

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