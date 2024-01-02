«Обновления, чудес и отличных инвестиций»: постоянные спикеры Business FM поздравляют радиостанцию и ее слушателей с Новым годом

Екатерина Румянцева, Максим Орловский желают любви, реализации планов и крепкого здоровьяBusiness FM передает новогодние поздравления наших постоянных экспертов и представителей бизнеса: председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева: «Хочу поздравить всех с наступившим 2024 годом.
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