Россиян при неоплате услуг ЖКХ будет ожидать неприятный сюрприз

Размер госпошлин при обращении в суд с 9 сентября вырос в большинстве случаев в десять раз Россиянам, которые накопили долг за неоплату услуг ЖКХ и на кого коммунальщики подадут в суд, придется погасить не только задолженность, но и весьма существенные издержки, в результате чего сумма может вырасти значительно, пишет "Парламентская газета".