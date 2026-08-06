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Педиатр объяснила, как снизить риск солнечного удара у детей летом

Педиатр объяснила, как снизить риск солнечного удара у детей летом

Пик опасности приходится на период с 11 до 16 часов, когда интенсивность солнечного излучения максимальна Дети из-за неразвитой системы терморегуляции подвержены перегреву на солнце в пять раз быстрее взрослыхГлавный внештатный педиатр Подмосковья, сообщила ТАСС Нисо Одинаева, директор Научно-исследовательского клинического института детства.

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