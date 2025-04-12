Победа России. В чём она? Пинчук дал простой и понятный ответ

Победа России - это денацификация Украины? А, может, возвращение исконных земель с его населением? Или же снятие санкций? Многие задаются логичным вопросом: в чём она? Доктор политических наук, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук дал простой и понятный ответ.