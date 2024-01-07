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Путин провёл Рождественскую ночь с семьями погибших на СВО бойцов

Путин провёл Рождественскую ночь с семьями погибших на СВО бойцов

Президент пригласил семьи героев СВО на праздничный ужин.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

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