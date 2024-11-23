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Царьград

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С Крымом попробовали. К сожалению, получилось: Враг надеется на план "Б"

С Крымом попробовали. К сожалению, получилось: Враг надеется на план "Б"

С Крымом попробовали. К сожалению, получилось: Враг надеется на план "Б". Завербованный украинскими спецслужбами гражданин пытался поджечь электроподстанцию в Свердловской области.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
За такие теракты надо их участников на месте расстреливать, как оказавшим сопротивление органам власти при задержании, что бы другим не повадно было
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15 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Ликвидация при задержании, а может быть самосуд неустановленными лицами.
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14 час.

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