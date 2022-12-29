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Роман Ротенберг: «У СКА есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона»

Роман Ротенберг сообщил, что несколько игроков СКА выбыли до конца сезона. – Данила Моисеев не вошел в перечисленный вами список травмированных, которые уже на подходе.

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