Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика

5 ноября 1918 г. в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде приказом председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии.
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