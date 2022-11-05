Военное обозрение

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Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика

5 ноября 1918 г. в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде приказом председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии.

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