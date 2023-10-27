Бочкарёв: В Новой Москве в следующем году построят школу-гигант с двумя спортзалами

В ТиНАО в следующем году построят школу-гигант с двумя спортзалами Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что строительство еще одной школы с двумя спортивными залами и ИТ-полигоном вместимостью 1,1 тыс.