В Некрасовке начинается подготовка к новому отопительному сезону

Начинается подготовка к новому отопительному сезону. «С мая по август городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов и так далее.
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