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Царьград

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Пять судей будут работать в областном и районных судах.Президент России Владимир Путин назначил в Новосибирской области пять новых судей.

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